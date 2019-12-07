Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Украина выдвинула России условия по газовым спорам
Украина выдвинула России условия по газовым спорам
Рынки
Как отличить хорошего риелтора от плохого
Как отличить хорошего риелтора от плохого
Недвижимость
Россияне реже берут новые кредиты на погашение старых
Россияне реже берут новые кредиты на погашение старых
Личный счет
Раскрыта дороговизна использования теплого пола
Раскрыта дороговизна использования теплого пола
Личный счет
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.70
$
63.90
70.70
70.67
Прогноз
09.12 – 16.12
$
63.78
72.10
Индексы и котировки Brent
64.25
–0.28 Золото
1460.03
–0.04 РТС
1448.34
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
06.12
1.1060
+0.0037
22.11
1.1023
03.12
22.11
11.11

Мексиканская Pemex заявила об обнаружении крупного месторождения нефти в Табаско 

Прайм + ещё 6 2 часа назад
На юге Мексики обнаружено крупное месторождение нефти
Фото: ТАСС
Генеральный директор мексиканской нефтяной корпорации Petroleos Mexicanos (Pemex) Ромеро Оропеса сообщил в пятницу об обнаружении в штате Табаско объёмного месторождения с подтверждёнными запасами в 500 миллионов баррелей эквивалента сырой нефти.
"Мы можем подтвердить существование гигантского месторождения в 500 миллионов баррелей сырой нефти в категории 3P — доказанные", — сообщил Оропеса президенту страны Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, заявление опубликовало издание Financiero.
Оропеса подчеркнул, что работы по бурению скважин уже ведутся, что позволит в следующем году получить на этом месторождении до 69 тысяч баррелей в день из 11 скважин, а также 8,5 миллиона кубометров газа. В 2021 году Pemex рассчитывает нарастить добычу до 110 тысяч баррелей в сутки и 11,6 миллиона кубометров газа при общих инвестициях в 667 миллионов долларов.
Государственная нефтегазовая группа Pemex активизировала бурение на территории Мексики в связи с иссякающими запасами месторождений, находящихся в разработке. Задолженность компании перед международными кредиторами по состоянию на октябрь составляла около 100 миллиардов долларов, убыток по итогам девяти месяцев 2019 года превысил 176 миллиардов песо (9 миллиардов долларов).
Поддержка Pemex заявлена одним из приоритетов в финансовой политике действующего правительства. Опубликованный в начале сентября проект бюджета Мексики на 2020 год включает выделение 4,3 миллиарда долларов на докапитализацию Pemex, а также снижение налоговой нагрузки. Ранее власти Мексики объявили о намерении снизить фискальную нагрузку на Pemex на 128 миллиардов песо (более 6,7 миллиарда долларов) в 2020-2021 годах.
Видео дня. Биржа обмана: как не стать жертвой лжеброкеров
Прайм: последние новости
Украина за сутки сократила запасы газа в ПХГ на 0,4% - "Укртрансгаз" Украина за сутки сократила запасы газа в ПХГ на 0,4% - "Укртрансгаз" Золото дешевеет на ослаблении торговых опасений Золото дешевеет на ослаблении торговых опасений Розничные цены на гречку в России почти вдвое выше оптовых - Минсельхоз Розничные цены на гречку в России почти вдвое выше оптовых - Минсельхоз
Комментарии 
Теги:
Рынки , Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина выдвинула России условия по газовым спорам
Украина выдвинула России условия по газовым спорам 7
Как отличить хорошего риелтора от плохого
Как отличить хорошего риелтора от плохого
Россияне реже берут новые кредиты на погашение старых
Россияне реже берут новые кредиты на погашение старых
Раскрыта дороговизна использования теплого пола
Раскрыта дороговизна использования теплого пола 3
Минсельхоз объяснил рост цен на гречку
Минсельхоз объяснил рост цен на гречку 5
Видео
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
00:50
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
Экономика Компании
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину
00:50
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину
Экономика Компании
С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ
00:23
С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ
Личный счет
Трамп назвал «Северный поток-2» проблемой
02:02
Трамп назвал «Северный поток-2» проблемой
Рынки Компании
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
00:26
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Экономика
В России обнаружили две бедности
00:34
В России обнаружили две бедности
Экономика
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
00:20
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
Компании
Таджиков оставили без денег из России
00:27
Таджиков оставили без денег из России
Личный счет Компании
У России отбирают нефть
04:49
У России отбирают нефть
Экономика Статьи
Россия пустила газ в Китай
00:53
Россия пустила газ в Китай
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение