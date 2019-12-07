Медведев выдвинул Украине жесткое условие по газу

Медведев признал невозможность прекращения транзита газа через Украину

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не сможет прекратить поставки газа через Украину. При этом он отметил, что Киев будет получать только дорогой газ, пока не согласится на «нулевой вариант». В эфире телеканала «Россия 1» председатель правительства заявил , что прекращение поставок газа в Европу через территорию южного соседа России невозможно.

«Все-таки мы должны думать о европейских потребителях, да, собственно, и о наших украинских коллегах тоже должны думать», — сказал Дмитрий Медведев.

Он также обратил внимание, что Киев сейчас пытается внедрить европейское законодательство в газовой сфере. Это устраивает Россию, которая готова работать на таких условиях, однако нужен договор по всем существенным пунктам.

Медведев также сказал, что Украина может получать российский газ напрямую по более низкой цене, чем по реверсу. Однако, для этого необходимо обоюдовыгодное решение по транзиту. Россия настаивает на нулевом варианте — отзыве всех исков из международных судов. В противном случае, договоренности достигнуть не удастся.

«Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям», — подытожил Медведев.

Сейчас Украина получает российский газ по реверсу из Восточной Европы. Он обходится Киеву значительно дороже, чем при прямых поставках. На этот шаг в Киеве пошли по политическим мотивам.