Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 9 декабря.

Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,49%, составив $58,91 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале снизились на 0,30% — до $64,20 за баррель.