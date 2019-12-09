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Мировые цены на нефть снижаются 

RT на русском 1 час назад
Мировые цены на нефть снижаются
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 9 декабря.
Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,49%, составив $58,91 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале снизились на 0,30% — до $64,20 за баррель.
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Теги:
Рынки
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