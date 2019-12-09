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Биржи АТР в основном растут на фоне новостей по торговле и статистики 

Прайм 1 час назад
Биржи АТР растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут на фоне сохраняющегося оптимизма вокруг торгового соглашения США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,03% — до 2911,26 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,01%, до 1640,41 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,02%, до 26504,76 пункта. Японский индекс Nikkei 225 рос на 0,36% — до 23438,76 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,27%, до 2087,51 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,42%, до 6735,5 пункта.
В понедельник в центре внимания инвесторов по-прежнему торговые взаимоотношения США и КНР. В пятницу советник президента США по экономике Ларри Кудлоу заявил в эфире телеканала CNBC, что США и Китай "близки" к сделке, но в то же время США могут отказаться от нее, если не получат желаемых условий. Трейдеры продолжают сохранять надежду, что две крупнейшие экономики мира смогут заключить торговое соглашение до того, как 15 декабря вступят в силу новые американские импортные пошлины.
Между тем, рост японского индекса обусловлен позитивными статистическими данными из страны. Так, ВВП Японии в третьем квартале 2019 года, по окончательной оценке, увеличился на 0,4% к предыдущему кварталу, что оказалось лучше прогнозов аналитиков.
При этом негативно влияет на индексы статистика из КНР. Экспорт Китая в ноябре этого года упал на 1,1%, а импорт вырос на 0,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, что оказалось хуже ожиданий аналитиков, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР. Эксперты прогнозировали рост экспорта в ноябре на 0,8% и снижение импорта на 1,4%.
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Комментарии 
Теги:
Рынки , Ларри Кудлоу , Федеральная таможенная служба
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