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​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне» 

Банки.ру + ещё 1 59 минут назад
​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы в понедельник начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,21% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 934,92 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,16% и равнялся 1 450,62 пункта.
Первой целью движения российского рынка будет район исторических максимумов, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Он напоминает, что в пятницу российский рынок акций на позитивном внешнем фоне прибавил процент и закрылся выше зоны поддержки 2 910—2 920 пунктов.
«Таким образом, можно говорить о том, что коррекционные риски на этот раз не реализовались и рынок вновь вошел в «бычью» фазу», — комментирует эксперт.
Кроме того, российский рынок акций будет поддерживать сезон отсечек реестров под промежуточные дивиденды.
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Теги:
Рынки , Личный счет , Алексей Антонов , Московская биржа
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