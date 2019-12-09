​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»

Российские фондовые индексы в понедельник начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,21% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 934,92 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,16% и равнялся 1 450,62 пункта.

Первой целью движения российского рынка будет район исторических максимумов, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов . Он напоминает, что в пятницу российский рынок акций на позитивном внешнем фоне прибавил процент и закрылся выше зоны поддержки 2 910—2 920 пунктов.

«Таким образом, можно говорить о том, что коррекционные риски на этот раз не реализовались и рынок вновь вошел в «бычью» фазу», — комментирует эксперт.

Кроме того, российский рынок акций будет поддерживать сезон отсечек реестров под промежуточные дивиденды.