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Бумаги компаний РФ преимущественно дорожают на бирже в Лондоне 

Прайм 44 минуты назад
Бумаги компаний РФ дорожают на бирже в Лондоне
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в понедельник демонстрируют преимущественно положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.40 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дешевели на 0,06%, до 6,97 доллара, "Лукойла" — на 0,62%, до 97,09 доллара, "Новатэка" — на 0,18%, до 198,25 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 0,66%, до 7,76 доллара, бумаги "Газпром нефти" — на 0,02%, до 33,05 доллара.
Цена бумаг ВТБ росла на 0,61%, до 1,4 доллара, Сбербанка — снижалась на 0,64%, до 14,79 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,54%, до 18,74 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в стоимости на 0,34%, до 28,3 доллара, "Северстали" — повышались на 0,18%, до 13,82 доллара, НЛМК — росли на 0,19%, до 20,84 доллара.
Стоимость GDR "Магнита" росла на 0,27%, до 11,24 доллара, "Ленты" — на 0,24%, до 3,16 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,23%, до 4,79 доллара.
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Теги:
Рынки , АФК Система , Газпром , Банк ВТБ , "Магнит" , Тинькофф банк , Сбербанк России , Газпромнефть , Лукойл , Новатэк , Роснефть , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель
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