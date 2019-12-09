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Курс доллара: ЦБ повысил на 10 декабря курс доллара до 63,72 рубля 

ТАСС 2 часа назад
ЦБ повысил курс доллара
Фото: РИА Новости
Банк России установил на 10 декабря официальный курс доллара на уровне 63,7244 рубля, что на 0,59 копейки выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро понижен на 25,47 копейки, до 70,5047 рубля.
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Теги:
Рынки , Центральный банк России , Евро , Доллар
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