ЦБ повысил курс доллара

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Курс доллара: ЦБ повысил на 10 декабря курс доллара до 63,72 рубля
ТАСС
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Банк России
установил на 10 декабря официальный курс доллара на уровне 63,7244 рубля, что на 0,59 копейки выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро понижен на 25,47 копейки, до 70,5047 рубля.
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