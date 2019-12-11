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​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов 

Банки.ру + ещё 3 2 часа назад
​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы в среду начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,05% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 933,85 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,08% и равнялся 1 455,44 пункта.
Фактором риска для всей группы российских активов в среду может стать запланированное на сегодня голосование в комитете по международным делам сената США по законопроекту, предусматривающему ужесточение санкций к РФ, считает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. При этом из позитивных моментов, отмечает он, накануне стало известно о том, что пункт об ограничениях в отношении российского госдолга не вошел в финальную версию оборонного бюджета США.
«Учитывая нейтральный внешний фон, сегодня ожидаем продолжения проторговки индексом Мосбиржи преимущественно верхней половины диапазона 2 900—2 950 пунктов», — прогнозирует эксперт.
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Комментарии 1 
Теги:
Рынки , Комитет госдумы по международным делам , Промсвязьбанк , Сенат США , Московская биржа
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