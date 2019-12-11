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Начались торги акциями Saudi Aramco 

Rambler News Service + ещё 3 55 минут назад
Начались торги акциями Saudi Aramco
Фото: Reuters
На Саудовской фондовой бирже (Tadawul) начались торги акциями нефтяной компании Saudi Aramco в рамках первичного размещения (IPO), передает CNBC. Стоимость акции на старте продаж достигла 35,2 рияла ($9.38), что на 10% больше объявленной.
Капитализация компании оценивается в $1,88 трлн. Таким образом Saudi Aramco станет самой дорогой компанией мира, обогнав по этому показателю Apple ($1,19 трлн) и Microsoft ($1,15 трлн).
5 декабря Saudi Aramco сообщила, что цена одной акции нефтяной компании в рамках первичного публичного размещения (IPO) составит 32 саудовских рияла (около $8,5). Стоимость всего пакета, предполагаемого к продаже в ходе IPO (1,5% от акционерного капитала), составляет $25,6 млрд Исходя из этого, стоимость всей компании оценивалась в $1,7 трлн.
Подписка на IPO Saudi Aramco для институциональных инвесторов длилась с 17 ноября по 4 декабря, для индивидуальных — с 17 по 28 ноября. Индивидуальные инвесторы в ходе IPO смогут приобрести до 0,5% акций Saudi Aramco.
В конце августа издание The Wall Street Journal сообщало, что Saudi Aramco планирует провести IPO в два этапа, первый пройдет до конца 2019 года на местной бирже, второй — в 2020 или 2021 году.
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Теги:
Рынки , Компании , Цена на нефть , Microsoft , Apple
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