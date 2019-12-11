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Goldman Sachs изменил прогноз по нефти: куда это приведет рубль 

Российская Газета 1 час назад
Новый прогноз по нефти: куда это приведет рубль
Фото: Reuters
Микроанонс: Аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили прогноз цен на нефть марки Brent на 2020 год до 63 долларов за баррель вслед за решением ОПЕК+ об ограничении добычи. Эксперт "РГ" оценил, как это отразится на рубле.
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":
— Рубль в декабре традиционно чувствует себя слабо на фоне высоких выплат по внешним заимствованиям российскими компаниями. Но пока ситуация складывает очень неплохо для российской валюты.
Серьезную поддержку ей оказывают цены на нефть, стимулируемые дополнительным сокращением квот от ОПЕК+. А также замедлением роста предложения со стороны сланцевых компаний США.
Поэтому цены на черное золото вполне могут чувствовать себя более уверенно в ближайшие месяцы, в чем скорее соглашусь с аналитиками Goldman Sachs Group Inc. Они повысили прогноз на 2020 год по ценам на 3 доллара (до 63 долларов). Если сценарий с ростом цен на нефть реализуется, рубль получит дополнительную поддержку. В целом при росте нефти на 5 процентов (3 рубля) рубль в основном реагирует примерно на 1 процент.
При этом в контексте валютного рынка не стоит забывать про сверхмягкую денежно-кредитную политику от мировых Центробанков.
Скупка активов и снижение ставок со стороны ФРС является крайне позитивным моментом для рисковых активов и в частности рубля. Здесь ключевым событием станет заседание американского регулятора в среду и последующие экономические прогнозы. Если скупка активов будет продолжена, а в планах ФРС останется снижение ставок в следующем году, мы можем увидеть дальнейшее укрепление российской валюты.
В свою очередь из важных событий стоит также выделить возможность подписания торговой сделки между США и Китаем. Если что-то пойдет не так и вдруг будут введены новые пошлины, то все рисковые активы могут оказаться под сильным давлением. Из дополнительных рисков для рубля стоит выделить возможные санкции. Хотя серьезных санкций, в частности, на государственный долг, пока не жду.
В целом сейчас в ближайшие недели я не ожидаю и значительных движений как в паре доллар/рубль, так в евро/рубле. Скорее всего, до конца года мы увидим некоторую консолидацию между 63 и 64,5 в паре доллар/рубль и 68,5-71 в паре евро/рубль.
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Теги:
Рынки , Иван Копейкин , ФРС , БКС Брокер , "Российская газета" , Евро , Доллар
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