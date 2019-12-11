Биржи АТР растут

Биржи АТР в основном растут в надежде на отсрочку пошлин США в отношении КНР

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют преимущественно положительную динамику в надежде на отсрочку очередного возможного повышения импортных пошлин США на китайские товары, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,12% — до 2920,85 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,4%, до 1640,21 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — рос на 0,33%, до 26522,89 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снижался на 0,13% — до 23379,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — рос на 0,62%, до 6748,2 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,36% — до 2105,6 пункта.

Азиатские инвесторы в среду отыгрывают сообщения в СМИ, появившиеся во вторник после закрытия рынков региона. Так, издание Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц с обеих сторон сообщила, что США планируют отложить намеченное на 15 декабря введение импортных пошлин на ряд товаров из Китая.