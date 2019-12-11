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Биржи АТР в основном растут в надежде на отсрочку пошлин США в отношении КНР 

Прайм 55 минут назад
Биржи АТР растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют преимущественно положительную динамику в надежде на отсрочку очередного возможного повышения импортных пошлин США на китайские товары, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,12% — до 2920,85 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,4%, до 1640,21 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — рос на 0,33%, до 26522,89 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снижался на 0,13% — до 23379,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — рос на 0,62%, до 6748,2 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,36% — до 2105,6 пункта.
Азиатские инвесторы в среду отыгрывают сообщения в СМИ, появившиеся во вторник после закрытия рынков региона. Так, издание Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц с обеих сторон сообщила, что США планируют отложить намеченное на 15 декабря введение импортных пошлин на ряд товаров из Китая.
"Рынки надеются на то, что повышение пошлин будет откладываться, пока будут идти переговоры", — отметил в докладе старший стратег Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатан (Vishnu Varathan), чье мнение приводит Ассошиэйтед Пресс.
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Теги:
Рынки , Вишну Варатан , Associated Press
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