Курс доллара: рубль снижается к доллару в начале торгов

На открытии торгов в среду, 11 декабря, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи

Курс доллара поднялся на две копейки — до 63,51 рубля.

Курс евро снизился на восемь копеек и составил 70,39 рубля.