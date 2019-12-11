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Курс доллара: рубль снижается к доллару в начале торгов
RT на русском
+
ещё 4
2 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов в среду, 11 декабря, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара поднялся на две копейки — до 63,51 рубля.
Курс евро снизился на восемь копеек и составил 70,39 рубля.
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