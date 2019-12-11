Курс доллара: эксперты оценили перспективы рубля на 2020 год и риски девальвации

По итогам 2019 года резкого изменения курса рубля не ожидается, близкий к текущему уровень может сохраниться и в течение 2020 года, считают эксперты. Правда, для этого нужно, чтобы все условия — как внутренние, так и внешние — сложились благоприятно для валютного рынка.

Если же благостный настрой нарушит какой-либо негатив — обострение торговых войн, санкционной риторики или общее ослабление глобальной экономики — весьма вероятна девальвация. В этом случае 70 рублей за доллар станут вполне реальной цифрой.

2019: СЮРПРИЗОВ НЕ БУДЕТ

В уходящем 2019 году рубль не демонстрировал резких кульбитов — поднявшись в начале года к отметкам в 70 за доллар, затем он плавно снижался и к декабрю оказался на уровнях 63,5-64 за американскую валюту. По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, причиной этого стала совокупность внешних и внутренних факторов.

"Главный сюрприз 2019 года связан с тем, что курс рубля оказался сильнее наших ожиданий — мы прогнозировали 67 рублей за доллар на конец этого года, и на этот уровень рубль вышел уже в августе", — говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Это обусловлено благоприятной конъюнктурой: во-первых, с повестки дня пока ушла угроза новых санкций, во-вторых, ЦБ РФ начал этот год с высокой номинальной процентной ставки, благодаря чему Россия была привлекательной для иностранных инвесторов.

В-третьих, в последние месяцы появились признаки возобновления диалога с Украиной, и отношения между странами имеют шансы на нормализацию после саммита "нормандской четверки" в Париже, отмечает Орлова.

На фоне относительного благополучия на мировых финансовых и сырьевых рынках российская валюта в последние месяцы года плотно обосновалась в коридоре 63,50-64,50 по отношению к доллару, и скорее всего в отсутствие внешних шоков до конца 2019 года не покинет данный диапазон, высказал мнение аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов

"Дополнительную поддержку рублю оказывает снижение давления со стороны Минфина. Так, ведомство в период с 6 декабря 2019 года по 14 января 2020 года снизило объем покупки валюты до 195,5 млрд рублей, сократив ежедневный показатель на 2,1 млрд рублей", — отмечает он.

В настоящий момент нацвалюта укрепляется до уровней близких к 63,6 рублей за доллар, и этот уровень, по оценкам экспертов, будет сохраняться до конца года. Вкупе с вышеперечисленными факторами этому способствует тот факт, что в оборонный бюджет США, в частности, в его часть "по сдерживанию России", не включены поправки против российских ОФЗ, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович

"Несмотря на то что туда вошли санкции против российских газопроводов, масштаб их негативного влияния как на российские финансовые рынки, так и на сам процесс ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" и "Турецкого потока" оценивается нами как весьма сдержанный. Таким образом, при значительном ослаблении геополитических угроз основными факторами давления на рубль в декабре остаются сезонность, а также неопределенность рынка в отношении торговых переговоров США и Китая", — указал он.

2020: РИСКИ СТАРЫЕ И НОВЫЕ

В будущем году на валютные курсы будут влиять все те же факторы, однако к ним прибавятся дополнительные риски, полагают эксперты, указывая при этом, что никаких негативных сценариев это пока не сулит. Однако определенная девальвация все же весьма вероятна.

"В случае реализации внешних рисков, например, рецессии в крупнейших экономиках мира и дальнейшего развития торговых войн между ними, мы можем увидеть падение цен на нефть, а также отток средств нерезидентов из российских ценных бумаг. Это, безусловно, может привести к девальвации рубля, хотя настолько существенного падения его курса, как мы наблюдали в конце 2014 года, ожидать не стоит", — прогнозирует старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Орлова также высказала мнение, что в 2020 году рубль может ослабнуть до 70 за доллар. На горизонте уже появляются новые риски.

"Во-первых, иностранные инвесторы увеличили свое присутствие в российских активах с 24% в январе 2019 года до 32% в ноябре 2019 года. Этот уровень выглядит рискованным с точки зрения стабильности рынка в случае негативного развития событий. Во-вторых, недавнее усиление политической нестабильности в Латинской Америке может ослабить интерес инвесторов к активам развивающихся рынков и до некоторой степени спровоцировать отток иностранного капитала. Несмотря на позитивные прогнозы по нефти, достижение психологической отметки в 70 рублей за доллар весьма вероятно, особенно во втором полугодии", — считает эксперт.

По мнению Дроздова, фактор предвыборной гонки в США, продолжающаяся торговая война между Вашингтоном и Пекином и шаткий рост глобальной экономики могут стать причиной повышенной волатильности рубля, который в 2020 году может выйти за верхнюю границу диапазона 63,50-64,50 и вплотную приблизиться к уровню 67 за доллар.

Схожий прогноз озвучил Покатович.

"В следующем году у рубля есть значительные шансы сохранить стабильность в диапазоне 64-66 за доллар. Запас макроэкономической прочности в виде контролируемой инфляции, двойного профицита (бюджета и счета текущих операций), масштабных резервов, сравнительного низкого объема внешнего долга, отсутствия существенных рисков спада экономики вкупе с сохранением ценовой конъюнктуры в нефти на комфортных уровнях (по нашим оценкам, в $65-70) будут защищать рублевую валюту от многих внешне рыночных коллизий", — говорит он.

ВОПРОСЫ ДЕВАЛЬВАЦИИ

Говорить о девальвации можно будет при значительном ухудшении состояния мировой экономики, например, на фоне очередной эскалации торговых споров США и Китая или санкционной тематики. Не менее важным является общее принятие риска на рынке — в случае оттока капитала из сегмента ЕМ (например, из-за политической дестабилизации латиноамериканского региона), устойчивости рубля также будет нанесен существенный ущерб. В этом случае потенциал ослабления рубля в будущем году находится на уровнях 68-70 за доллар.

"Наш прогноз на середину 2020 года — 65 рублей за доллар, на конец — 64 рубля за доллар, что сопоставимо с текущими уровнями", — говорит она.

По мнению Евдокимовой, торговые войны в 2020 году несколько поутихнут — их участники наконец осознали, что нагнетание больно бьет по каждой из сторон, и ослабление давления с этой стороны уменьшит отток капитала с развивающихся рынков. Санкционные угрозы с большой долей вероятности сохранятся на уровне риторики, а не конкретных действий. Это может привести к небольшой волатильности, но не станет катастрофой.

Не будет в 2020 году и внутренних факторов, могущих повлиять на рубль, считает эксперт. Ситуация начала 2019 года, когда на фоне недооцененности российских активов на рынок РФ возвращались инвесторы, сейчас не повторится.