Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты
Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты
Личный счет
Банк России оказался на распутье
Банк России оказался на распутье
Экономика
Россияне боятся увольнения
Россияне боятся увольнения
Личный счет
Россияне готовы сократить новогодние каникулы
Россияне готовы сократить новогодние каникулы
Личный счет
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.44
70.47
70.70
Прогноз
16.12 – 23.12
$
63.63
70.60
Индексы и котировки Brent
64.01
+0.38 Золото
1475.20
–0.01 РТС
1463.15
–0.20
Динамика валют
EUR / USD
12.12
1.1140
+0.0139
27.11
1.1001
09.12
28.11
17.11

Нефть умеренно дорожает в рамках коррекции 

Прайм + ещё 1 1 час назад
Нефть умеренно дорожает в рамках коррекции
Фото: ТАСС
Стоимость нефти растет в четверг утром, частично отыгрывая снижение предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.06 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,41%, до 63,98 долларов за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,14%, до 58,84 доллара за баррель.
В четверг на рынке нефти отмечается коррекция после достигавшего 1,4% снижения стоимости сырья днем ранее, которое произошло на фоне данных по запасам в США — они выросли за прошлую неделю, хотя аналитики ждали их снижения.
Кроме того, трейдеры обратили внимание на новый доклад ОПЕК. По данным организации, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, по предварительным данным, в октябре снизились на 5,1 миллиона баррелей и на 32,8 миллиона баррелей превышали свое среднее пятилетнее значение.
Старший аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), мнение которого приводит агентство Рейтер, оценил доклад как пессимистичный, в частности, из-за состояния запасов.
Видео дня. Дети «врагов народа» получат бесплатное жилье в Москве
Прайм: последние новости
Биржи АТР закрылись преимущественно ростом на оптимизме вокруг торговли США и КНР Биржи АТР закрылись преимущественно ростом на оптимизме вокруг торговли США и КНР Эксперты оценили перспективы рубля на 2020 год и риски девальвации Эксперты оценили перспективы рубля на 2020 год и риски девальвации Официальный курс доллара на четверг снизился до 63,57 рубля Официальный курс доллара на четверг снизился до 63,57 рубля
Комментарии 
Теги:
Рынки , Недвижимость , ОЭСР , ОПЕК , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты
Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты 1
Банк России оказался на распутье
Банк России оказался на распутье 8
Россияне боятся увольнения
Россияне боятся увольнения 1
Россияне готовы сократить новогодние каникулы
Россияне готовы сократить новогодние каникулы 9
Германию назвали новым Детройтом
Германию назвали новым Детройтом