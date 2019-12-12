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Стало известно о договоренностях США и Китая по торговле 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 32 минуты назад
Соединенные Штаты достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем, пишет Bloomberg.
По информации источников Bloomberg, договоренности теперь должны быть одобрены президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.
Планируется, что в течение дня представители США на переговорах встретятся с американским лидером.
Напомним, 2 декабря стало известно, что торговые переговоры между США и Китаем приостановлены из-за американского закона о Гонконге. В тот же день Китай ввел санкции против США, обвинив Вашингтон в поддержке преступников в Гонконге и вмешательстве во внутренние дела КНР.
После этого Трамп призвал Всемирный банк перестать выдавать Китаю кредиты.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему санкции Китая против США чреваты серьезными последствиями.
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Теги:
Рынки , Видео , Экономика , Дональд Трамп , Всемирный Банк , Деловая газета "Взгляд" , Bloomberg , ИТАР-ТАСС
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