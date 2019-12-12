Стало известно о договоренностях США и Китая по торговле

Соединенные Штаты достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем, пишет Bloomberg.

По информации источников Bloomberg, договоренности теперь должны быть одобрены президентом США Дональдом Трампом , передает ТАСС.

Планируется, что в течение дня представители США на переговорах встретятся с американским лидером.

Напомним, 2 декабря стало известно, что торговые переговоры между США и Китаем приостановлены из-за американского закона о Гонконге. В тот же день Китай ввел санкции против США, обвинив Вашингтон в поддержке преступников в Гонконге и вмешательстве во внутренние дела КНР.

После этого Трамп призвал Всемирный банк перестать выдавать Китаю кредиты.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему санкции Китая против США чреваты серьезными последствиями.