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Части россиян могут снизить пенсионный возраст
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ЕС призвали ответить на удар США по «Северному потоку-2»
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Росстат оценил рост ВВП в III квартале
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