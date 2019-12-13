Прогноз курса доллара на 2020 год: Рубль взлетит в начале года

Доллар подешевеет в первом квартале 2020 года. Так, как сообщает Profinance.ru, считают в американском банке «Уэллс Фарго».

Вчера, как сообщал «Рамблер», после трех снижений базовой процентной ставки подряд центральный банк США, Федеральная резервная система , сохранил ее на уровне 1,5-1,75%. Накануне в ФРС назвали денежно-кредитную политику, которую ведут ныне, подходящей для поддержки инфляции вблизи целевого показателя (2%), благоприятной конъюнктуры рынка труда и устойчивого роста экономической активности.

Многие эксперты считают, что таким образом Федрезерв сигнализировал, что, если условия будут благоприятными, в течение 2020 года ставка меняться не будет, а в «Уэллс Фарго» убеждены, что она будет снижена в первом квартале. В этой связи в банке прогнозируют, что в январе-марте американский доллар подешевеет.

Помимо сохранения уровня базовой процентной ставки вчера Федеральная резервная система обновила макропрогноз экономики США: ВВП США вырастет в 2019 году на 2,2%, в 2020-м — на 2%, в 2021-м — на 1,9%, в 2022-м — на 1,8%, а базовая инфляция в 2019-м будет на уровне 1,5%, в 2020-м — 1,9%, в 2021-м — 2%, в 2022-м — 2%.