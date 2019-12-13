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Биржи АТР растут в среднем на 1-2% на торговом оптимизме 

Прайм + ещё 2 1 час назад
Биржи АТР растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют уверенную положительную динамику после новостей вокруг торговых отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,24% — до 2951,73 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,02%, до 1653,03 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 2,06%, до 27551,46 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 2,4% до 23987,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,3%, до 2165,08 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,45%, до 6739,1 пункта.
Трейдеры отыгрывают сообщения в СМИ о том, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут уже в пятницу подписать проект торгового соглашения между двумя странами. До этого появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп уже утвердил первый этап торговой сделки с Китаем.
Кроме того, инвесторы ждут окончательных результатов парламентских выборов в Великобритании, которые прошли в четверг. На нынешних выборах Консервативная партия, согласно прогнозам, получит абсолютное большинство мест в парламенте, что снизит неопределенность по ситуации с Brexit.
"Мировые инвесторы получили два самых больших подарка из своего рождественского списка и должны быть благодарны, по крайней мере, некоторое время", — считает старший аналитик валютного рынка Westpac Шон Кэллоу (Sean Callow), мнение которого приводит агентство Рейтер.
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Комментарии 
Теги:
Рынки , Цуй Тянькай , Дональд Трамп , Консервативная партия , Reuters
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