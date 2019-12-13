Курс евро: рубль взлетел

Курс рубля за последние два дня обновил локальные максимумы по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже . Российская валюта взлетела на фоне позитивного внешнего фона.

Вечером 11 декабря курс доллара колебался на уровне 63,55-63,6 рубля, а по состоянию на 13:00 пятницы составил 62,35 рубля. Евро накануне впервые с сентября упал ниже 70 рублей, и сейчас достиг 69,74 рубля.

Главным фактором начала роста стало заседание Федеральной резервной системы США , которая сохранила базовую ставку на уровне 1,5-1,75 процента. После этого доллар обновил минимум за несколько месяцев.