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Курс евро: рубль взлетел 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Курс рубля за последние два дня обновил локальные максимумы по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Российская валюта взлетела на фоне позитивного внешнего фона.
Вечером 11 декабря курс доллара колебался на уровне 63,55-63,6 рубля, а по состоянию на 13:00 пятницы составил 62,35 рубля. Евро накануне впервые с сентября упал ниже 70 рублей, и сейчас достиг 69,74 рубля.
Главным фактором начала роста стало заседание Федеральной резервной системы США, которая сохранила базовую ставку на уровне 1,5-1,75 процента. После этого доллар обновил минимум за несколько месяцев.
Также в пользу рубля играли решения центробанков Турции и Бразилии, которые снизили ключевые ставки. Это заставило инвесторов предположить, что российский ЦБ последует их примеру на сегодняшнем заседании.
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Теги:
Рынки , Видео , ФРС , Московская биржа , Центральный банк России
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