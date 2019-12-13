Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Экономист спрогнозировал ключевую ставку ЦБ в 2020-м
Экономика
Молдавия подстраховалась от потери российского газа
Экономика
Порезали ставку: почему вклады теряют доходность
Экономика
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
14.12
$
62.5544
–0.6713
€
69.8608
–0.5663
ММВБ
13.12 16:00
$<