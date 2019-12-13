Торговая война с Китаем: Трамп пощадил iPhone

Вашингтон наконец пошел на уступки в торговой войне. Пошлины на китайские товары 15 декабря не будут введены. Так что цены на продукцию Apple не вырастут. Из-за нового раунда введения пошлин iPhone в США мог бы подорожать на $150.

Президент США Дональд Трамп подписал документ, откладывающий введение пошлин на китайские товары на сумму около $160 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Они должны были вступить в силу в воскресенье, 15 декабря, в 12:01 по Вашингтону.

«Президент Дональд Трамп подписал так называемую торговую сделку первой фазы с Китаем, предотвратив введение 15 декабря новой волны американских пошлин на потребительские товары из азиатской страны общим объемом около $160 млрд », — пишет агентство.

«Очень близки к большой сделке с Китаем. Они хотят этого, мы тоже», — написал Трамп в твиттере.

Речь идет о первой части торговой сделки с Китаем. О ней стороны договорились еще в октябре. Предполагалось, что с 15 декабря пошлинами будет обложена целая группа китайских компаний. Это телефоны, ноутбуки, компьютеры, одежда и другая продукция. Под пошлины попал бы и iPhone.

Американские эксперты прогнозировали рост цен на iPhone в США в случае введения пошлин. В частности, первый раунд налогов «яблочная» компания могла бы выдержать и не поднимать сразу стоимость своих продуктов, а вот в 2020 году при условии их сохранения иного выбора бы не было, указывал аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз.

Цены на iPhone в США бы взлетели на $150,

сообщал эксперт. Это пример 15-процентной пошлины на «ходовую» модель iPhone 11 Pro. Такое подорожание сократило бы спрос на смартфоны в США на 6-8% в 2020 году, прогнозировал он.

«Трамп сделал ранний рождественский подарок Apple», — сказал Айвз Bloomberg.

Но перемирие Вашингтона и Пекина означает, что компанию обойдут стороной эти проблемы.

Apple и так обременена 30-процентными пошлинами на Apple Watch, AirPods, детали для iMac и «умный» динамик HomePod. Компания до сих пор не поднимала в США цены на указанную продукцию, но обратилась к властям с просьбой освободить их от наложенных мер.

О пошлинах Китая с президентом США Дональдом Трампом не раз говорил глава Apple Тим Кук . Одна из таких встреч состоялась в августе этого года. Тогда бизнесмен отметил, что пошлины поставят Apple в невыгодное положение при конкуренции с Samsung.

Продукты Apple в основном собираются в Китае, компания сильно завязана на поставщиков и подрядчиков из КНР. Ее руководство уже давно подумывало о переносе производства во Вьетнам или Индию, однако останавливало то, что сделать это быстро не получится.

Тем не менее, по оценке Bloomberg, выручка компании в 2020 финансовом году увеличится на 6% до более чем $275 млрд

Во время визита в ноябре в Техас глава Белого дома допустил, что рассмотрит возможность каких-либо льгот для компании.

«Мы должны относиться к Apple примерно так же, как к Samsung», — сказал тогда Трамп.

Между тем Пекин ранее обещал увеличить закупки сельхозпродукции американских фермеров до $50 млрд в 2020 году. Это вдвое больше показателя 2017 года. По данным американского министерства сельского хозяйства, до начала торгового конфликта Китай импортировал продукцию фермеров США на $24 млрд

То, что пошлины будут отменены в обмен на закупку товаров американских фермеров, было предсказуемо, говорят эксперты. Именно агросектор в большей мере пострадал от торговой войны. Фермеры жаловались Трампу, что потеряли Китай.

На данный момент США ввели пошлины на китайские товары на сумму $360 млрд

Каждая уступка в торговом споре тщательно выверяется, поскольку обе страны борются за доминирование на мировой арене, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович . Введение пошлин могло бы оказать негативный эффект на мировой экономический рост, так как торговую войну ведут две крупнейшие экономики мира.

Поскольку многие игроки ожидали отсрочку на введение пошлин, рубль продолжает торговаться в районе 63-64 за доллар, говорит генеральный директор инвестиционной компании Bengala Investment Алексей Буянов

Зато в случае их введения появился бы шанс у российского экспорта: мы бы могли поставлять в Китай в том числе продукцию сельского хозяйства, говорит эксперт.