Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Исследование показало, сколько россияне тратят на еду
Исследование показало, сколько россияне тратят на еду
Личный счет
"Северному потоку – 2" готовят новые условия
"Северному потоку – 2" готовят новые условия
Экономика
Транзит газа через Украину: Кремль поставил условие
Транзит газа через Украину: Кремль поставил условие
Экономика
«Северному потоку–2» потребовалось ещё несколько месяцев
«Северному потоку–2» потребовалось ещё несколько месяцев
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
62.87
$
63.10
70.02
70.32
Прогноз
16.12 – 23.12
$
63.80
70.80
Индексы и котировки Brent
64.99
+0.00 Золото
1475.67
–0.04 РТС
1501.42
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.12
1.1128
+0.0109
01.12
1.1019
11.12
01.12
19.11

Прогноз курса рубля: настало время покупать доллар 

Рамблер 1 час назад
Прогноз курса рубля: настало время покупать доллар
Фото: РИА Новости
Следующий год может стать для национальных валют развивающихся стран, в том числе и для рубля, стабильным и не приведет к их падению по отношению к доллару. Об этом со ссылкой на проведенный агентством Bloomberg опрос 57 глобальных инвесторов, стратегов и трейдеров сообщает «Вести. Экономика».
Финансисты прогнозируют, что активы развивающихся стран покажут динамику лучше, чем у развитых рынков, напомнив, что их суммарный капитал в акциях и облигациях превышает $25 трлн.
Все классы активов на развивающихся рынках — валюты, акции и облигации — восстанавливались в этом году после максимальных за три года потерь в 2018 года, получая поддержку от снижения ставок, предпринятого глобальными центробанками, утверждают эксперты.
При этом рубль, показывающий лучшую динамику в emerging markets в этом году, занял верхнюю строчку в списке предпочтений участников опроса на рынках валют на 2020 год, обойдя бразильский реал, тогда как Индонезия стала фаворитом в плане облигаций и акций.
В свою очередь, команда аналитиков FxPro, чей прогноз приводит «Свободная пресса», высказала мнение, что кризис, которого все ждали, пока откладывается и снижение ставок по всему миру приносит свои плоды.
«Таким образом, на будущей неделе не будет удивительно увидеть снижение USDRUB в область 63.50 — минимума с августа. Хотя это и не свойственно для конца года», — отмечают аналитики.
Ранее Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров понизил ключевую ставку. Это решение стало ожидаемым, пишет «Газета.ру».
Издание также напомнило, что с июня Банк России уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых.
«Рамблер» писал, что ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала в интервью немецкой газете Handelsblatt, что рубль пришлось отпустить, а не держать в коридоре обменного курса, чтобы стабилизировать финансовую систему после введения западных санкций. Однако, по ее словам, «банковская система России уже адаптировалась».
Видео дня. Минфин предложил снизить порог беспошлинного ввоза покупок до 20 евро
Комментарии 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Рынки , Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , Газета.Ru , Handelsblatt , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Северному потоку — 2» готовят новые условия
«Северному потоку — 2» готовят новые условия
Транзит газа через Украину: Кремль поставил условие
Транзит газа через Украину: Кремль поставил условие 3
«Северному потоку–2» потребовалось ещё несколько месяцев
«Северному потоку–2» потребовалось ещё несколько месяцев 1
Эксперимент расширен: самозанятым добавили 19 регионов
Эксперимент расширен: самозанятым добавили 19 регионов 41
Кремль назвал условие транзита газа через Украину
Кремль назвал условие транзита газа через Украину 379
Видео
ЕС продлил антироссийские санкции
01:10
ЕС продлил антироссийские санкции
Экономика
Кудрин удивил Путина
00:29
Кудрин удивил Путина
Экономика
Путин расширил эксперимент с самозанятыми
03:08
Путин расширил эксперимент с самозанятыми
Экономика
Суд не указ: почему россиянам не индексируют зарплату
00:26
Суд не указ: почему россиянам не индексируют зарплату
Личный счет
Россиян лишат ряда льгот
03:26
Россиян лишат ряда льгот
Личный счет
Явку нельзя провалить: за что могут лишить пенсии
00:22
Явку нельзя провалить: за что могут лишить пенсии
Личный счет Статьи
Появились новые подробности встречи Путина и Зеленского
01:17
Появились новые подробности встречи Путина и Зеленского
Экономика
«Украина готова к газовой войне с Россией»
«Украина готова к газовой войне с Россией»
Экономика Компании
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
00:50
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
Экономика Компании
Позитива не хватит: что ждет рубль
01:00
Позитива не хватит: что ждет рубль
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение