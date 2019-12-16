Прогноз курса рубля: настало время покупать доллар 

Следующий год может стать для национальных валют развивающихся стран, в том числе и для рубля, стабильным и не приведет к их падению по отношению к доллару. Об этом со ссылкой на проведенный агентством Bloomberg опрос 57 глобальных инвесторов, стратегов и трейдеров сообщает «Вести. Экономика».
Финансисты прогнозируют, что активы развивающихся стран покажут динамику лучше, чем у развитых рынков, напомнив, что их суммарный капитал в акциях и облигациях превышает $25 трлн.
Все классы активов на развивающихся рынках — валюты, акции и облигации — восстанавливались в этом году после максимальных за три года потерь в 2018 года, получая поддержку от снижения ставок, предпринятого глобальными центробанками, утверждают эксперты.
При этом рубль, показывающий лучшую динамику в emerging markets в этом году, занял верхнюю строчку в списке предпочтений участников опроса на рынках валют на 2020 год, обойдя бразильский реал, тогда как Индонезия стала фаворитом в плане облигаций и акций.
В свою очередь, команда аналитиков FxPro, чей прогноз приводит «Свободная пресса», высказала мнение, что кризис, которого все ждали, пока откладывается и снижение ставок по всему миру приносит свои плоды.
«Таким образом, на будущей неделе не будет удивительно увидеть снижение USDRUB в область 63.50 — минимума с августа. Хотя это и не свойственно для конца года», — отмечают аналитики.
Ранее Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров понизил ключевую ставку. Это решение стало ожидаемым, пишет «Газета.ру».
Издание также напомнило, что с июня Банк России уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых.
«Рамблер» писал, что ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала в интервью немецкой газете Handelsblatt, что рубль пришлось отпустить, а не держать в коридоре обменного курса, чтобы стабилизировать финансовую систему после введения западных санкций. Однако, по ее словам, «банковская система России уже адаптировалась».