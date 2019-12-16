Прогноз курса рубля: настало время покупать доллар

Следующий год может стать для национальных валют развивающихся стран, в том числе и для рубля, стабильным и не приведет к их падению по отношению к доллару. Об этом со ссылкой на проведенный агентством Bloomberg опрос 57 глобальных инвесторов, стратегов и трейдеров сообщает «Вести. Экономика»

Финансисты прогнозируют, что активы развивающихся стран покажут динамику лучше, чем у развитых рынков, напомнив, что их суммарный капитал в акциях и облигациях превышает $25 трлн.

Все классы активов на развивающихся рынках — валюты, акции и облигации — восстанавливались в этом году после максимальных за три года потерь в 2018 года, получая поддержку от снижения ставок, предпринятого глобальными центробанками, утверждают эксперты.

При этом рубль, показывающий лучшую динамику в emerging markets в этом году, занял верхнюю строчку в списке предпочтений участников опроса на рынках валют на 2020 год, обойдя бразильский реал, тогда как Индонезия стала фаворитом в плане облигаций и акций.

В свою очередь, команда аналитиков FxPro, чей прогноз приводит «Свободная пресса» , высказала мнение, что кризис, которого все ждали, пока откладывается и снижение ставок по всему миру приносит свои плоды.

«Таким образом, на будущей неделе не будет удивительно увидеть снижение USDRUB в область 63.50 — минимума с августа. Хотя это и не свойственно для конца года», — отмечают аналитики.

Ранее Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров понизил ключевую ставку. Это решение стало ожидаемым, пишет «Газета.ру».

Издание также напомнило, что с июня Банк России уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых.