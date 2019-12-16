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Биржи АТР торгуются разнонаправленно после статистики из КНР и новостей по торговле 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР торгуются разнонаправленно
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник показывают разнонаправленную динамику на фоне статистики из Китая и торговых новостях, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.22 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,02% — до 2968,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,84%, до 1674,39 пункта, японский индекс Nikkei 225 снижался на 0,02% — до 24018,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 закрылся ростом на 1,63%, до 6849,7 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,38%, до 27582,63 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,07%, до 2168,72 пункта.
В понедельник в центре внимания инвесторов статистические данные из Китая. Так, объем промышленного производства в КНР в ноябре вырос на 6,2%, значительно лучше прогноза аналитиков, ожидавших рост до 5%. Объем розничных продаж потребительских товаров в стране в ноябре также вырос, на 8%.
Торговые взаимоотношения США и КНР также сказываются на настроениях инвесторов. В минувшую пятницу минкоммерции Китая сообщило о том, что стороны согласовали текст первой части торгового соглашения. Эту информацию подтвердил и американский президент Дональд Трамп. Он также сообщил, что пошлины, запланированные на 15 декабря, не вступят в силу, а США незамедлительно начнут переговоры с Китаем о "второй фазе" торгового соглашения.
"Объявление является шагом в правильном направлении для двух стран, но не полностью снижает шансы на торговые разногласия между странами в течение года", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.
Однако, пессимизма инвесторам добавляет нестабильная ситуация в Гонконге, где в воскресенье вечером жители собрались на митинг. Как сообщали местные СМИ, полиция разгоняла митингующих слезоточивым газом и перцовым спреем.
Видео дня. Жителям аварийных домов брать ипотеку
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Теги:
Рынки , Дональд Трамп , Reuters
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