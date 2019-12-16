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Индекс МосБиржи обновил исторический максимум 

Вести.Ru + ещё 8 3 часа назад
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум
Фото: Вести.Ru
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, обновил исторический максимум, превысив отметку 3010 пунктов.
Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. До этого максимум был зафиксирован 7 ноября — 3009,11 пункта.
Аналитики связывают это общемировым ростом после согласования на прошлой неделе торговой сделки первой фазы между Вашингтоном и Пекином.
Ранее сообщалось о том, впервые с 2013 года индекс РТС преодолел отметку в 1500 пунктов.
Индекс РТС — один из двух основных показателей Московской биржи наряду с индексом МосБиржи, отражающий состояние наиболее ликвидных акций крупнейших участников основных секторов российской экономики.
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Теги:
Рынки , Московская биржа
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