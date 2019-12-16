Фондовые торги в России открылись на максимумах

Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в плюсе, в значениях, близких к максимальным, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,23% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 3 003,64 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,25%; до 1 505,15.