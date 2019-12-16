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Курс доллара: рубль растёт к доллару 

RT на русском + ещё 2 37 минут назад
Рубль растет к доллару
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 9 копеек — до 62,81 рубля.
Курс евро вырос на 6 копеек и составил 69,98 рубля.
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Теги:
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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