Прогноз курса доллара: Спекулянты готовятся обрушить рубль

На российскую валюту пока влияют благоприятные факторы — рост цен на нефть, заявления о договоренностях США и Китая. Однако в 2020 году при совпадении неблагоприятных экономических факторов курс рубля может обвалиться до 100 за доллар. Об этом «Свободной прессе» рассказали финансовые аналитики.

По данным экспертов, снижение ключевой ставки Банком России не оказало существенного влияния на курс рубля, так как было уже учтено участниками рынка.

«Более важными для курса рубля будут внешние факторы, именно их позитивная комбинация и позволила российской валюте на этой неделе „продавить“ американский доллар. Здесь был и рост цен на нефть, благодаря влиянию решения ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи, и распространяемая в СМИ информация о том, что США и Китай достигли торгового соглашения», — пояснил главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков.

Однако, по словам руководителя информационно-аналитического «Альпари» Александра Разуваева , как будет развиваться ситуация в январе-феврале, можно только догадываться, и самый мрачный сценарий для рубля связан с ужесточением санкций США против финансового сектора России и значительным падение цен на нефть.

«В этом случае спекулянты — а инвестиции в РФ во многом носят именно спекулятивный характер — резко начнут сбрасывать „деревянный“. И тогда повторится история декабря 2014 года, когда курс вплотную подходил к отметке 100 рублей за доллар», — пояснил он.

«Рамблер» писал, что ранее 57 глобальных инвесторов, стратегов и трейдеров заявили Bloomberg, что следующий год может стать стабильным для национальных валют развивающихся стран, в том числе и для рубля.