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Большинство бирж АТР закрылись ростом на ослаблении торговой напряженности 

Прайм 2 часа назад
Большинство бирж АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись в основном в плюсе на фоне торговых договоренностей США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,27% — до 3022,42 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,33%, до 1708,78 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,22% до 27843,71 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,27% — до 2195,68 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,47%, до 24066,12 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 понизился на 0,035% — до 6847,3 пункта.
В конце прошлой недели США и Китай объявили, что согласовали текст первой части торгового соглашения. В рамках достигнутых договоренностей стороны, в частности, не стали вводить новые взаимные импортные пошлины, которые должны были вступить в силу 15 декабря. В воскресенье торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что первая часть торговой сделки будет подписана в начале января 2020 года.
Мировые фондовые биржи резко подскочили на этих новостях. В понедельник биржи США закрылись на рекордных максимумах. Азиатские рынки продолжили эту волну позитива.
Несмотря на растущий оптимизм, у трейдеров остаются и определенные сомнения. В частности, многие эксперты отмечают, что подготовка более широкого торгового соглашения, вероятно, будет небыстрой. Есть также опасения из-за отсутствия деталей сделки и вопросы о том, как обе стороны будут выполнять договор.
"Конечно, остаются некоторые существенные сомнения в отношении первой фазы торговой сделки", — прокомментировал агентству Франс Пресс аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).
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Теги:
Рынки , Джеффри Хейли , France-Presse
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