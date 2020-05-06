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​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне» 

Банки.ру и ещё 7 6 мая 2020
​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы в среду начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,1% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 656,23 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,23% и равнялся 1 134,15 пункта.
Индекс Мосбиржи продолжит торговаться в середине диапазона 2 600—2 700 пунктов, полагает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.
«Определяющим фактором вновь станет динамика нефтяных котировок, во второй половине не исключаем негативного влияния со стороны внешних фондовых площадок», — комментирует эксперт.
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Рынки , Богдан Зварич , Московская биржа
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