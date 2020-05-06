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Курс евро: Банк России увеличил курс евро до 80 рублей 

Российская Газета и ещё 3 6 мая 2020
ЦБ поднял курс евро
Фото: РИА Новости
Курс рубля на Московской бирже днем в среду снижается к доллару и евро на фоне настороженного внешнего фона, связанного с торможением роста цен на нефть (накануне баррель Brent превысил отметку 30 долларов, сейчас торгуется возле нее) и реакцией ряда рынков на напряжение отношений между США и Китаем из-за претензий в связи с пандемией коронавируса.
Перспективы рубля сейчас выглядят лучше в паре с евро, чем в паре с долларом, после решения Федерального конституционного суда Германии накануне о том, что ЕЦБ необходимо в течение трех месяцев конкретизировать свои подходы к программе по покупке активов, отмечают аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова. В противном случае Бундес банк не сможет в дальнейшем принимать участие в реализации этих программ.
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