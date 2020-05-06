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Очередной виток торговой войны Китая и США ударит по рынку нефти 

Российская Газета 6 мая 2020
Возобновление торговой войны между Китаем и США может усилить давление на нефтяной рынок и привести к еще большей волатильности котировок барреля. Основную угрозу в этом случае несет возможность замедления восстановления китайской экономики после эпидемии коронавируса.
Президент США Дональд Трамп назвал таможенные пошлины важным инструментом в переговорах с Пекином и допустил их повышение для китайских товаров, в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавируса.
Спрос на нефть в Китае в феврале упал более чем на 20%, примерно на 3 млн баррелей в сутки, после чего начал постепенно восстанавливаться в марте-апреле. Но теперь, после заявлений Дональда Трампа, появились серьезные опасения, что процесс оздоровления китайской экономики может сильно затормозиться или даже откатиться немного назад. Если президент США перейдет от слов к делу, то на котировки барреля это может оказать эффект холодного душа, уронив их до очередных рекордных минимумов.
Впрочем, цены на нефть — это лишь вершина айсберга. Если странам ОПЕК+ и их новым союзникам удастся сбалансировать спрос и предложение на рынке, котировки вернутся к допустимым для нормального развития отрасли значениям, пусть даже их поддержание будет требовать постоянных дополнительных мер со стороны участников сделки. Новый же виток торгового противостояния США и Китая может привести к перераспределению некоторых потоков экспорта нефти и борьбы за рынки сбыта.
Китай крупнейший импортер нефти в мире, а его главные поставщики "черного золота" — Саудовская Аравия и Россия. Совокупно на эти две страны приходится больше половины всего импорта нефти Поднебесной, и именно их экспорту в этом направлении, скорее всего, ничего не угрожает. У обеих стран налажены давние, тесные и хорошие связи с Китаем. Кроме того, у России есть логистические преимущества — возможность поставлять нефть по трубопроводу и просто географическая близость к этому рынку сбыта.
В первую очередь, пострадать от введения новых таможенных пошлин могут сами США, окончательно лишившись возможности экспортировать в Китай свои энергоресурсы. А это означает, что повторится история 2019 года, когда на фоне торговой войны с Китаем, США пытались залить излишками своей нефти Европу. Даже с учетом падения сланцевого производства и роста импорта в США сернистой нефти, экспортировать свою нефть Штаты не перестанут. Она им просто не нужна для внутреннего пользования в таком количестве.
Основными рынками сбыта, в отсутствие Китая, для США станут Европа и другие страны АТР. По-видимому, именно за них развернется основная схватка между тремя основными игроками — России, США и Саудовской Аравией. Для нашей страны несомненным плюсом во всей этой истории будет открытый китайский рынок и, как ни парадоксально, потребности в российской сернистой нефти внутри США, которая необходима для американских НПЗ. Но в Европе активность американских нефтетрейдеров может сильно возрасти, что может создать проблемы российскому экспорту. А учитывая частое использование США политических инструментов давления для достижения экономических результатов, то они могут оказаться достаточно серьезными.
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Рынки , Видео , Цена на нефть , Экономика России , Дональд Трамп
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