Рубль вырос к доллару и евро

Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
08.05
$
74.1169
+0.1450
€
80.0611
+0.0013
ММВБ
07.05 23:00
$
74.1000
+0.0750
€
80.1750
+0.0475
Forex
07.05 19:00
$
73.7902
+0.1755
€
79.7859
+0.1821
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
74.50
€
82.00
€
80.00
Прогноз
12.05 – 19.05
$
72.62
€
79.00
Индексы и котировки
Brent
29.43
+0.93
Золото
1715.60
+0.01
РТС
1126.48
+0.54
Динамика валют
EUR / USD
07.05
1.0834
+0.0056
23.04
1.0778
04.05
26.04
12.04
Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро в начале торгов
RT на русском
6 мая 2020
Фото:
Reuters
Комментарии
4
Все новости на карте
На открытии торгов в среду, 6 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 20 копеек — до 73,56 рубля.
Курс евро уменьшился на 32 копейки и составил 79,63 рубля.
Читать ещё •••
Видео дня. В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
RT на русском: последние новости
Египетский миллиардер прогнозирует рост цен на нефть до $100
Мировые цены на нефть растут
США пригрозили Китаю последствиями за невыполнение торговой сделки
Рынки
,
Евро
,
Доллар
Читайте также
«Россия проживет даже при цене нефти в 10 долларов»
Новости партнеров
Главное сейчас
Дуров назвал минусы эмиграции в США
Нефть ждет новое потрясение
Airbnb уволит четверть сотрудников
Кабмин стабилизировал «кубышку» юанем
Силуанов объяснил отказ раздачи денег россиянам
Видео
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании
Экономика
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика
Компании
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика
Статьи
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
00:24
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
Экономика
01:01
«Газпром» признал убытки из-за Украины
Компании
Экономика
03:04
«Позитив не проглядывается»
Экономика
Недвижимость
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2020
Мобильная версия
О проекте
Редакционная политика
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение