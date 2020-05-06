Рубль вырос к доллару и евро

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На открытии торгов в среду, 6 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара снизился на 20 копеек — до 73,56 рубля.

Курс евро уменьшился на 32 копейки и составил 79,63 рубля.