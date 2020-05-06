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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 

RT на русском 6 мая 2020
Рубль вырос к доллару и евро
Фото: Reuters
На открытии торгов в среду, 6 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 20 копеек — до 73,56 рубля.
Курс евро уменьшился на 32 копейки и составил 79,63 рубля.
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Рынки , Евро , Доллар
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