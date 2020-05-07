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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 

RT на русском и ещё 11 15 часов назад
Рубль растет к доллару и евро
Фото: ТАСС
На открытии торгов в четверг, 7 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 14 копеек — до 74,44 рубля.
Курс евро уменьшился также на 14 копеек и составил 80,34 рубля.
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Рынки , Евро , Доллар
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