Рубль растет к доллару и евро

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На открытии торгов в четверг, 7 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара снизился на 14 копеек — до 74,44 рубля.

Курс евро уменьшился также на 14 копеек и составил 80,34 рубля.