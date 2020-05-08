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​Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно 

Банки.ру и ещё 26 24 минуты назад
​Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы в пятницу начали торги разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 0,35% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 643,17 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,23% и равнялся 1 123,89 пункта.
После обеда российский фондовый рынок может также, как и в четверг, приступить к снижению, полагает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.
«Кроме его фундаментальной слабости, в пользу распродаж будет работать «фактор пятницы», усиленный выходным днем в понедельник. Однако сильных распродаж мы пока не ждем, время для них придет чуть позже, когда рынок потеряет небольшую поддержку со стороны дивидендного сезона», — комментирует эксперт.
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Рынки , Алексей Антонов , Московская биржа
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