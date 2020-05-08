​Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно 

Российские фондовые индексы в пятницу начали торги разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 0,35% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 643,17 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,23% и равнялся 1 123,89 пункта.

После обеда российский фондовый рынок может также, как и в четверг, приступить к снижению, полагает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов