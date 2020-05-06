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Биржи АТР закрылись преимущественно ростом в ожидании новых мер Банка Китая 

Прайм 6 мая 2020
Биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов среды закрылись преимущественно ростом в ожидании новых мер Банка Китая по стабилизации экономики, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,6% — до 2878,14 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,5%, до 1790,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,1%, до 24137,48 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,8%, до 1928,76 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 тем временем опустился на 0,4%, до 5384,6 пункта.
Японская биржа закрыта в связи с национальным праздником. По итогам торгов 1 мая японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,84%, до 19619,35 пункта.
Поддержку азиатским индексам в среду оказывают ожидания инвесторов, что регулятор Китая, который является крупнейшей экономикой в Азии, представит новый пакет мер по стабилизации экономики до ежегодной сессии китайского парламента — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которая начнется 22 мая.
"Инвесторы ожидают принятия дополнительных мер стабилизации экономики в преддверии ежегодного заседания парламента", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Central China Securities Чжана Гана (Zhang Gang).
Также трейдеры обратили внимание на рост на биржах США во вторник. Так, индексы США по итогам торгов закрылись ростом в среднем на 1%.
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