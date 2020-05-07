Прощайте, миллионы: почему не растут цены на нефть

Нефтяной рынок пытается забыть апрельский кошмар и показать активный рост в первую декаду мая. Стоимость барреля марки Brent смогла на время подняться к $32, но не удержалась на этом уровне и откатилась назад. Эксперты объясняют подорожание в начале месяца влиянием сделки о сокращении добычи сырья ОПЕК+ и надеждой на восстановление спроса после смягчения карантина в ряде европейских стран. Впрочем, по мнению аналитиков, речь идёт скорее об отскоке после серьёзного падения, чем о реальном восстановлении цен. Сколько будет стоить нефть в мае — в материале NEWS.ru.

Бурный рост в начале недели замедлился 6 мая, когда сырьевые котировки двигались то вверх, то вниз, опускаясь в том числе ниже $30 за баррель. Тем не менее с первого числа цены прибавили около 10%, а учитывая, что полмесяца назад они были ниже $17, майский прирост можно считать локальным успехом. Котировки смогли преодолеть уровень в $30 и пробуют закрепиться на этой отметке.

Подорожание нефти в начале месяца было вполне ожидаемым, отмечает директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко . По его словам, рынок был готов сыграть на формальном начале действия сделки ОПЕК+, даже не имея пока конкретных результатов. :

Рынок получил, что хотел — соглашение заработало, никто не заявил, что готов соскочить с этого поезда. Плюс идёт снижение добычи в США, падает число буровых установок — всё это и вывело цены выше $30 за баррель. Теперь осталось здесь удержаться, хотя я не исключаю обратного движения цен к уровню $28 за баррель на негативных новостях.

Напомним, с начала этого месяца вступило в силу соглашение о сокращении добычи ОПЕК+, участники которого обязались снизить производство сырья в мае и июне на 9,7 млн баррелей в сутки. В сделке участвуют 23 государства — члены нефтяного картеля ОПЕК и их союзники.

Портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников отмечает, что участники рынка возлагают большие надежды на сделку, несмотря на то, что она не сможет компенсировать падение спроса на сырьё в мае. При этом рост цен с начала месяца, по его мнению, также связан с ожидаемым смягчением карантина в ключевых европейских странах.

Рынок живёт надеждами, поясняет аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов . По его словам, в последние дни американские биржевые индексы росли на сообщениях о том, что начинает открываться Европа. Поступала информация о том, что в Италии уже начинают работать предприятия, производящие продукцию на экспорт, Германия вообще поговаривает о возможности разрешить массовые спортивные мероприятия, отметил эксперт:

Не стоит забывать и о спекулятивной игре. Подорожание нефти по большей части основано на закрытии коротких позиций игроков, которые продолжали ставить на падение цен. При этом глобально ситуация на нефтяном рынке не изменилась. Запасы продолжают расти, и экономики разных стран на полную мощь заработают ещё не скоро. Но рынок всегда действует на опережение, поэтому игроки уже ставят на то, что экономики будут постепенно восстанавливаться.

Динамика цен на нефть сейчас гораздо больше зависит от ожиданий восстановления спроса, чем от уже произошедшей сделки ОПЕК+, соглашается управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко. По его словам, рынки уже заложили в цену согласованные ограничения и теперь ориентируются на новую информацию, пытаясь нащупать баланс между признаками восстановления спроса и аномально высоких запасов:

Позитивная динамика восстановления экономической активности в Китае, а также планы стран ЕС и США в максимально сжатые сроки начать ослаблять режим карантина дают спекулянтам надежду на оптимистичный сценарий динамики спроса на нефть. Это создаёт почву для роста котировок. Однако то, что мы сейчас наблюдаем, — это отскок, а не восстановление.

Прощай, миллионы

Это уже третья сделка о снижении добычи ОПЕК+, и в прежние разы участники соглашения не всегда прилежно исполняли свои обязательства. Зачастую одни страны выезжали за счёт дополнительных сокращений у других. Однако в этот раз речь идёт о рекордном снижении производства, для которого требуются усилия всех государств-экспортёров.

Денис Иконников, портфельный управляющий ИК QBF, не исключает, что, как и в предыдущей сделке ОПЕК+, многие страны не будут в полной мере выполнять соглашение:

В текущей ситуации невыполнение сделки может быть связано с технологическими особенностями добычи нефти: некоторые скважины могут стать нерентабельными для расконсервации. При этом Саудовской Аравии придётся вновь перевыполнять план по сокращению производства сырья, чтобы удовлетворить общим условиям сделки. Несмотря на принимаемые меры, переизбыток нефти останется в мае, в связи с чем рост цен выше $30 за баррель выглядит неустойчивым.

Президент конференции ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухаммед Аркаб уже призвал все государства полностью соблюдать договорённости. Об этом говорится в заявлении на сайте организации:

Перед лицом беспрецедентных трудностей, с которыми сталкивается рынок нефти, крайне важно, чтобы все подписавшиеся под соглашением страны полностью выполнили обязательства, — сказал Аркаб.

Он также заявил, что Алжир готов сократить добычу с 1 мая в соответствии с соглашением. С первого числа к снижению производства приступили и в Азербайджане, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы, советник министра энергетики Замина Алиева.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в мае может упасть до 6 млн баррелей в сутки — минимального уровня почти за 10 лет, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и аналитиков. Из этих объёмов порядка 4 млн баррелей придётся на азиатские страны, а поставки в США снизятся до менее чем 600 тысяч баррелей. Напомним, Эр-Рияд должен сократить производство нефти до 8,5 млн баррелей в сутки с мае и июне.

Минэнерго России полагают, что не все страны ОПЕК+ смогут выполнить сделку по сокращению добычи нефти на 100%. Об этом заявил замминистра энергетики Павел Сорокин в интервью на онлайн-ресурсах Фонда «Росконгресс». Он пояснил, что в ряде стран велико присутствие международных компаний, которые имеют более 50% добычи. Замглавы Минэнерго также заверил, что Россия планирует сокращать добычу максимально быстро.

Тем временем за первые пять дней мая среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России снизилась на 16% по сравнению с тем же периодом апреля и составила 9,5 млн баррелей в сутки, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. При этом производство одной только нефти могло составить 8,8 млн баррелей. По условиям сделки ОПЕК+ в среднем в мае добыча нефти без конденсата в России должна составлять 8,5 млн баррелей в сутки.

Сделка ОПЕК+ будет выполнена в заявленных объёмах, уверен Иван Манаенко. Он считает, что страны-экспортёры предпочтут потерпеть несколько месяцев, резко снизив добычу, чем нарушать соглашение и продолжать существовать при низких котировках.

Возможно, сокращение добычи окажется вблизи согласованных уровней. Дисциплина зачастую страдает на более поздних этапах, поскольку вначале все понимают тот уровень внимания, который уделяется данным о снижении производства, и важности сдвига баланса. В пользу реального сокращения также выступают ожидания долгого периода низких цен — некоторые скважины могут быть заморожены надолго, — отмечает в свою очередь Алексей Кириенко.

Ставка на спрос

Заметную роль в сокращении добычи предполагалось отвести другим крупным производителям сырья, официально не присоединившимся к соглашению. По сообщению СМИ, они могут убрать с рынка дополнительно не менее 3,7 млн баррелей в сутки из-за падения рентабельности производства на фоне низких цен на нефть. В первую очередь речь идёт о Соединённых Штатах, Канаде и Бразилии.

В США сокращение уже идёт естественным образом — многие сланцевые компании заявляют о банкротстве, стремительно падает количество буровых установок. Но есть один негативный момент — по мере восстановления нефтяных котировок, «выжившие» американские компании будут стараться наращивать добычу, — отмечает Сергей Дроздов.

По его мнению, все без исключения неприсоединившиеся к ОПЕК+ страны будут снижать производство под влиянием низких цен. Общий объём этих сокращений вполне может достичь 5 млн баррелей в сутки.

Между тем аналитики ожидают уменьшения дисбаланса на рынке нефти, вызванного всеобщим карантином из-за эпидемии коронавируса. Если в апреле предложение превышало спрос на 26,4 млн баррелей в сутки, то в мае излишек сырья сократится до 13,6 млн баррелей и будет снижаться дальше — до 6,1 млн баррелей в сутки в июне, прогнозирует норвежская консалтинговая компания Rystad Energy.

По её данным, производство нефти сократится с 98,3 млн баррелей в сутки в апреле до 92,8 млн в мае и до 91,1 млн в июне. При этом спрос на нефть, напротив, начнёт постепенно расти — с 71,8 млн баррелей в сутки в апреле до 79,2 млн в мае и 85,1 млн в июне. Восстановление потребления будет связано с постепенным снятием рядом стран карантинных ограничений и возобновлением работы промышленности.

Ожидается, что спрос на нефть начнёт восстанавливаться в третьем квартале текущего года. Тем не менее по итогам года дефицит потребления для достижения баланса на рынке может составить порядка 5-8 млн баррелей в сутки, в связи с чем до конца года устойчивый рост цен выше $40 за баррель выглядит достаточно оптимистичным. Восстановление спроса на нефть до докризисного уровня можно ожидать не ранее 2021 года, — считает Денис Иконников.

Алексей Кириенко со своей стороны полагает, что восстановление потребления может затянуться, поскольку у людей во время карантина поменялись привычки.

Может сократиться потребление бензина и авиационного керосина, и на полное восстановление могут уйти годы. Согласно некоторым данным, потребление топлива снизилось примерно на 40%, оно легко восстановится до уровня минус 20%, но дальше процесс будет вялым и долгим, — предупреждает экономист.

По его мнению, провал экономики может привести к сокращению потребления энергии за счёт спада производства, роста безработицы и снижения уровня жизни. Ситуация в мире будет тяжёлой на протяжении ближайшего года, а восстановление прежнего спроса на сырьё может растянуться лет на пять, полагает эксперт.

Тем не менее худшее для мирового рынка нефти уже позади, считает Сергей Дроздов. По его словам, в ближайшее время стоимость сырья будет находиться в диапазоне $28-$32 за баррель Brent. В худшем случае мы можем вернуться к $25, а оптимистичный сценарий предполагает к лету подъём до $35, подытожил эксперт.