Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
74.50
82.00
80.00
Прогноз
12.05 – 19.05
$
72.62
79.00
Индексы и котировки Brent
29.43
+0.93 Золото
1715.60
+0.01 РТС
1126.48
+0.54
Динамика валют
EUR / USD
07.05
1.0834
+0.0056
23.04
1.0778
04.05
26.04
12.04

Российская нефть резко подорожала 

Lenta.ru и ещё 22 17 часов назад
Российская нефть резко подорожала
Фото: ТАСС
Стоимость российской марки нефти Urals во вторник, 5 мая, выросла до 24,7 доллара за баррель в Роттердаме и до 25,33 доллара в Средиземноморье, что стало максимумом с середины марта, сообщает ценовое агентство Argus Media.
Сорт идет с премией к эталону Brent четвертый день подряд, хотя до этого более четырех месяцев торговался со скидкой. Размер премии составляет 0,85 доллара и 1,5 доллара соответственно, в зависимости от региона.
Urals резко подорожал после вступления в силу соглашения ОПЕК+, в рамках которого 23 страны согласились ограничить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки.
Для России это привело к тому, что суммарные объемы отгрузки нефти Urals в мае сократятся на 40 процентов по сравнению с апрелем до 1,32 миллиона баррелей. Почти все они уже проданы.
По состоянию на утро четверга, 7 апреля, июльские фьючерсы на сорт Brent торгуются немногим ниже 30 долларов за баррель, а июньские на WTI — выше 24 долларов.
Ранее сообщалось, что Россия почти достигла уровня сокращения, который предполагает сделка ОПЕК+. В начале мая российские компании добывали в среднем 8,7 миллиона баррелей в сутки при обязательстве 8,5 миллиона.
Средняя стоимость нефти по итогам года, как полагают в российском Минфине, составит порядка 30 долларов за баррель, а следующем будет немного больше.
Видео дня. В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
Последние новости
Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавируса Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавируса В Москве умер 51 пациент с коронавирусом В Москве умер 51 пациент с коронавирусом
Комментарии 1
Рынки , Цена на нефть
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дуров назвал минусы эмиграции в США
Дуров назвал минусы эмиграции в США
Нефть ждет новое потрясение
Нефть ждет новое потрясение
Airbnb уволит четверть сотрудников
Airbnb уволит четверть сотрудников
Кабмин стабилизировал «кубышку» юанем
Кабмин стабилизировал «кубышку» юанем
Силуанов объяснил отказ раздачи денег россиянам
Силуанов объяснил отказ раздачи денег россиянам
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
00:24
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
Экономика
«Газпром» признал убытки из-за Украины
01:01
«Газпром» признал убытки из-за Украины
Компании Экономика
«Позитив не проглядывается»
03:04
«Позитив не проглядывается»
Экономика Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение