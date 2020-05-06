Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
74.50
82.00
80.00
Прогноз
12.05 – 19.05
$
72.62
79.00
Индексы и котировки Brent
29.43
+0.93 Золото
1715.60
+0.01 РТС
1126.48
+0.54
Динамика валют
EUR / USD
07.05
1.0834
+0.0056
23.04
1.0778
04.05
26.04
12.04

Цена нефти Brent упала ниже $29 

ТАСС 6 мая 2020
Цена нефти Brent упала ниже $29
Фото: Reuters
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,7% после роста на старте торгов и торговалась на уровне $28,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:31 мск.
К 18:38 мск, нефть марки Brent находилась на отметке $29 за баррель (-6,4%), достигая в пике снижения $28,66, а нефть марки WTI — до $24,83 за баррель (-6,3%).
На фоне дешевеющей нефти курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи растет до 74,57 руб. (+1,1%), а курс евро — до 80,53 руб. (+0,7%).
Видео дня. В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
ТАСС: последние новости
Стоимость нефти Brent выросла на 7,1% Стоимость нефти Brent выросла на 7,1% Глава Минфина США пригрозил Китаю серьезными последствиями за невыполнение торговой сделки Глава Минфина США пригрозил Китаю серьезными последствиями за невыполнение торговой сделки Регулятор Техаса не планирует сокращать добычу нефти в штате Регулятор Техаса не планирует сокращать добычу нефти в штате
Рынки , Цена на нефть , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Четыре страны и ЕС ужесточили меры против россиян
Четыре страны и ЕС ужесточили меры против россиян
Биржи АТР закрылись ростом
Биржи АТР закрылись ростом
Платежеспособность заемщиков ухудшилась
Платежеспособность заемщиков ухудшилась
Россияне кинулись скупать жилье на «острове любви»
Россияне кинулись скупать жилье на «острове любви»
Equinor продает 4,9% акций Lundin Energy
Equinor продает 4,9% акций Lundin Energy
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
00:24
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
Экономика
«Газпром» признал убытки из-за Украины
01:01
«Газпром» признал убытки из-за Украины
Компании Экономика
«Позитив не проглядывается»
03:04
«Позитив не проглядывается»
Экономика Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение