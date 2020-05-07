Будет ли дальше снижаться курс рубля

Курс российской валюты завершил накануне основную торговую сессию на Московской бирже снижением к доллару и евро. Слабость рубля во многом обусловлена раскладом сил на глобальном рынке.

Кроме того, что доллар усиливает свои позиции, также наблюдается укрепление японской иены, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков . Традиционно подобную динамику рынка принято ассоциировать с низкими аппетитами к риску.

"Соответственно, после бурного укрепления накануне рубль накрыла волна фиксации прибыли, но ее влияние компенсируется продолжающимся ростом котировок нефти", — отмечает Кочетков.

Кроме того, российский Минфин выступил против схемы покупки ОФЗ государственными банками при условиях продления сроков РЕПО.

"Минфин с опаской смотрит на такие предложения", — заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью "Ведомостям".

Соответственно, надежды на формирование подобия пирамиды несколько увяли, а с ними и повышенный спрос на рубли, указывает Кочетков.