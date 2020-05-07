Российская нефть укрепляет позиции

Стоимость российской нефти сорта Urals поднялась на $4,59 за баррель и приблизилась к отметке $25 за бочку — максимального уровня с середины марта, сообщает международное агентство Argus. Аналитики Deutsche Bank предупреждают, что при условии повышения цены нефти российской марки до $30 за баррель денег, поступающих на спасение экономики из российского Фонда национального благосостояния, хватит максимум на шесть лет.

По данным международного ценового агентства Argus, цена российской нефти марки Urals демонстрирует рост во многом благодаря реакции рынка на действия соглашения ОПЕК+. После закрытия торгов во вторник в Северо-Западной и Южной Европе стоимость Urals выросла на $4,6 за баррель до $24,7 и $25,3 соответственно.

«Мировые котировки нефти выросли благодаря вступлению в силу 1 мая нового соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи. Стоимость Urals в Северо-Западной Европе… в абсолютном исчислении во вторник увеличилась на 4,59 доллара за баррель, до максимального уровня с середины марта — 24,68 доллара за баррель», — говорится в сообщении агентства Argus.

По данным трейдеров, почти все майские запасы Urals уже реализованы.

Общие размеры поставок российской нефти в текущем месяце сократятся примерно на 40% по сравнению с апрелем 2020 года, до 1,32 млн баррелей в сутки (5,68 млн тонн).

Возвращение стоимости нефти марки Urals к уровням отсечения бюджетного правила произойдет не ранее 2022 года. Такой прогноз содержится в докладе о денежно-кредитной политике Центробанка России , опубликованном накануне.

«Банк России ожидает восстановления цен на нефть по мере возобновления нормальной транспортной активности. Росту цен будут способствовать новые договоренности ОПЕК+ о значительных ограничениях добычи до апреля 2022 года, а также падение добычи в других странах из-за закрытия нерентабельных скважин и падения объемов бурения и геологоразведки», — говорится в докладе банка.

Аналитики ЦБ ожидают, что восстановление цен будет постепенным из-за накопления запасов нефти, уже добытой в I и II кварталах этого года.

Базовый прогноз базируется на средней цене нефти Urals $15 за баррель во II квартале, $20/барр. — в III квартале и $25/барр. — в IV квартале. Возвращение к уровням вблизи цены отсечения бюджетного правила произойдет только в 2022 году.

Согласно бюджетному правилу, дополнительные доходы казначейства России, полученные от продажи нефти сверх базовой цены (в прошлом году — около $41,6/барр.), направляются в Фонд национального благосостояния . При этом стоимость нефти каждый год индексируется на 2%. По ожиданиям Центробанка, возвращение цен к уровню начала 2020 года будет плавным из-за огромных общемировых запасов нефти.

Впрочем, даже через два года ожидать, что нефть приблизится к докризисным $60-70 за баррель, не стоит, дешевые цены на нефть — это надолго, предупредила глава Центробанка Эльвира Набиуллина

«Мы заложили в прогноз консервативный взгляд по ценам на нефть, особенно в текущем году. Предполагаем их медленное повышение в среднем с $15 за баррель во II квартале до $25 за баррель в IV квартале. Накоплены огромные запасы нефти, произошло глубокое падение глобального спроса. Это будет сдерживать восстановление нефтяных цен даже в условиях стопроцентного выполнения новых соглашений ОПЕК+. Далее на прогнозном горизонте ожидается постепенный рост цен на нефть до $45 за баррель в 2022 году по мере восстановления мирового спроса и снижения запасов», — заявила Набиуллина.

В то же время все ликвидные ресурсы Фонда национального благосостояния могут быть исчерпаны в течение двух лет, если на протяжении этого срока цены на нефть марки Urals останутся на уровне $15 за баррель. Об этом говорится в аналитическом обзоре Deutsche Bank.

По подсчетам банка, в марте ликвидная часть ФНБ составляла всего $150 млрд Из-за покупки доли Сбербанка у Центробанка эта сумма должна была снизиться до $120 млрд В апреле министр финансов России Антон Силуанов заявил, что к концу этого года ФНБ уменьшится до 7 трлн руб., но его средств все равно хватит еще на четыре года при текущих ценах на нефть. Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь заявил, что средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета.

«При цене Urals $15 этой суммы было бы достаточно для покрытия дефицита доходов от нефти в течение чуть более двух лет, но этот срок утроился бы, если бы цена Urals была на уровне $30», — заявили в Deutsche Bank.

В Deutsche Bank полагают, что вкупе с экономическим ударом от коронавируса налоговое пространство (резерв бюджета правительства, который могут использовать без ущерба для стабильности экономики) будет значительно ограничено, особенно в случае медленного восстановления цен на нефть.