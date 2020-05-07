Нефти предсказали рост до $100

Стоимость нефти вырастет до 100 долларов за баррель в течение полутора лета, заявил в интервью CNBC глава холдинга Orascom Telecom Media and Technology египетский миллиардер Нагиб Савирис.

"Я действительно верю, что через 18 месяцев нефть достигнет 100 долларов", — заверил он.

По его мнению, Россия и Саудовская Аравия затеяли ценовую войну, чтобы вытеснить с рынка американские сланцевые компании.

Как заявил Савирис, Москва и Эр-Рияд знали о грядущем падении цены на черное золото, но усугубили ситуацию, чтобы "убить конкурента", а затем дождаться роста цены до 50 или 60 долларов за баррель.

"Полагаю, это было просчитано", — сказал он.

В начале марта нефтяные котировки резко обрушились на фоне значительного сокращения спроса из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+.

В преддверии новой встречи цены стали восстанавливаться. В итоге 12 апреля страны-участницы договорились уменьшить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

По данным Международного энергетического агентства, соглашение ОПЕК+, которое вступило в силу 1 мая, не сможет компенсировать падение спроса, которое станет рекордным в текущем году.