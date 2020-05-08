Рублю предсказали докризисные показатели

Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитика ГК «ФИНАМ» Сергея Дроздова.

Среди позитивных для рубля факторов названы вступившее в силу соглашение по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ и постепенный перезапуск ряда мировых экономик.

Росту цен на нефть также способствует Саудовская Аравия, стремящаяся поддерживать рынок энергоносителей в депрессивном состоянии. Саудовская госкорпорация Saudi Aramco в рамках нового соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи подняла цены по большинству сортов нефти на июнь для потребителей Азии, Европы и США. По данным Bloomberg, повышение цен осуществляется за счет снижения скидок на поставки нефти.

По оценке аналитика, худшее для цены барреля нефти уже позади. В ближайшее время стоимость фьючерсного контракта Brent будет находиться в диапазоне 28-32 доллара за баррель. В худшем случае цена может вернуться к отметке 25 долларов за баррель. В лучшем случае ожидается подъем до 35-37 долларов за бочку.

Отмечается влияние Банка России , который стремится поддержать цену за доллар в диапазоне 72-76 рублей. Ожидание снижения Банком России ключевой процентной ставки позволяет иностранным игрокам зарабатывать на разнице процентных ставок и извлекать прибыль от укрепления рубля. Прогнозируется стоимость доллара в 69-71 рублей в ближайшие месяцы.

По данным на утро 8 мая, цена фьючерса нефти марки Brent составляет 29,77 долларов за баррель. С начала мая нефтяные котировки пошли вверх. К этому привели надежды участников рынка на вступившее в силу 1 мая соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи.