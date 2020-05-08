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Норвегия пошла на крайние меры из-за цен на нефть 

Артём Кульша 24 минуты назад
Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры
Фото: Reuters
Пенсионный фонд Норвегии будет продавать активы впервые в своей истории. Об этом сообщает Bloomberg.
Пенсионный фонд Норвегии, как сообщал «Рамблер», — крупнейший государственный фонд в мире. Его объем превышает триллион долларов (190 тысяч долларов из расчета на каждого норвежца). Он формируется из нефтяных сверхдоходов.
В начале апреля в результате падения стоимости акций на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 фонд понес рекордные убытки — 113 миллиардов долларов.
Теперь, по данным Bloomberg, фонд будет вынужден впервые в истории продавать активы, так как потребности Норвегии в деньгах превысили сумму, которую страна получает в качестве процентов и дивидендов. Глава норвежского Центрального банка Ойстен Олсен заверил, что фонд имеет на это право.
Кроме того, он выразил уверенность, что каких-либо проблем из-за продажи Пенсионным фондом активов не возникнет.
В декабре в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 3,8 миллиона человек.
Видео дня. Как пандемия меняет статьи расходов москвичей
Комментарии 12
Рынки , Компании , Экономика , ВОЗ , Центральный банк России
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