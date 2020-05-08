Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры

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Пенсионный фонд Норвегии будет продавать активы впервые в своей истории. Об этом сообщает Bloomberg.

Пенсионный фонд Норвегии, как сообщал «Рамблер», — крупнейший государственный фонд в мире. Его объем превышает триллион долларов (190 тысяч долларов из расчета на каждого норвежца). Он формируется из нефтяных сверхдоходов.

В начале апреля в результате падения стоимости акций на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 фонд понес рекордные убытки — 113 миллиардов долларов.

Теперь, по данным Bloomberg, фонд будет вынужден впервые в истории продавать активы, так как потребности Норвегии в деньгах превысили сумму, которую страна получает в качестве процентов и дивидендов. Глава норвежского Центрального банка Ойстен Олсен заверил, что фонд имеет на это право.

Кроме того, он выразил уверенность, что каких-либо проблем из-за продажи Пенсионным фондом активов не возникнет.