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ЦБ прекратит размещение купонных облигаций 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
ЦБ прекратит размещение купонных облигаций
Фото: РИА Новости
Банк России с 12 мая прекратит проводить аукционы по размещению купонных облигаций ЦБ РФ на фоне снижения профицита ликвидности банковского сектора, говорится в сообщении регулятора.
"В условиях снижения структурного профицита ликвидности и потребности в абсорбировании устойчивой части избыточного уровня ликвидности банковского сектора Банк России принял решение не проводить с 12.05.2020 аукционы по размещению 33-го выпуска купонных облигаций Банка России (далее — КОБР). Это решение позволит обеспечить большую гибкость при абсорбировании Банком России ликвидности с помощью своих основных операций — недельных депозитных аукционов", — указано в сообщении.
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