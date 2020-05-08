Мосбиржа неожиданно приостановила торги

В 12:08 по московскому времени на сайте Мосбиржи было опубликовано сообщение о приостановке торгов на фондовом рынке, а также о том, что причины этого уточняются, а о времени их возобновления будет сообщено дополнительно.

В 12:30 пресс-служба биржи сообщила, что торговая система уже доступна для снятия ранее выставленных заявок, а торги на фондовом рынке возобновятся в 12:50. Причины их приостановки в сообщении не упомянуты.

На открытии сегодняшних торгов на Московской бирже (10:00 по московскому времени), как сообщал «Рамблер», курс доллара США снизился по отношению к рублю на 0,1% до 74 рублей, курс евро — на 0,1% до 80,19 рубля, индекс РТС — на 0,1% до 1125,66 пункта, а индекс Мосбиржи вырос на 0,5% до 2647,8 пункта.

Тем временем нефть марки «Брент» (Brent) на торгах на лондонской бирже ICE, согласно данным на 8:00 по московскому времени, подорожала на 1,63% до 29,94 доллара за баррель, а нефть марки WTI на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) — на 2,0% до 24,04 доллара за баррель.