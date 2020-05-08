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Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на фондовом рынке 

Прайм 1 час назад
Названа причина сбоя на Мосбирже
Фото: РИА Новости
Торги на фондовом рынке Московской биржи приостанавливались из-за программной ошибки в работе серверов доступа торгово-клиринговой системы, говорится в сообщении биржи.
Ранее в пятницу биржа сообщила о приостановке с 12.08 мск торгов на фондовом рынке, причины не сообщались. Торги были восстановлены в 12.50 мск.
"В связи с возникновением программной ошибки в работе серверов доступа торгово-клиринговой системы фондового рынка большинство участников утратило возможность подключения к торгам", — говорится в сообщении.
Уточняется, что центральная часть торговой системы функционировала в обычном режиме. Торги на всех остальных рынках Мосбиржи — срочном, денежном, валютном, драгоценных металлов — проходят в обычном режиме.
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Рынки , Экономика , Московская биржа
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