Названа причина сбоя на Мосбирже

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Торги на фондовом рынке Московской биржи приостанавливались из-за программной ошибки в работе серверов доступа торгово-клиринговой системы, говорится в сообщении биржи.

Ранее в пятницу биржа сообщила о приостановке с 12.08 мск торгов на фондовом рынке, причины не сообщались. Торги были восстановлены в 12.50 мск.

"В связи с возникновением программной ошибки в работе серверов доступа торгово-клиринговой системы фондового рынка большинство участников утратило возможность подключения к торгам", — говорится в сообщении.

Уточняется, что центральная часть торговой системы функционировала в обычном режиме. Торги на всех остальных рынках Мосбиржи — срочном, денежном, валютном, драгоценных металлов — проходят в обычном режиме.