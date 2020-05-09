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«Китай собрался обрушить доллар»: экономисты оценили перспективу 

Уника Новости и ещё 1 2 часа назад
«Китай собрался обрушить доллар»
Фото: Геннадий Черкасов
Китай может обвалить курс доллара и американский рынок ценных бумаг — распродав львиную часть госдолга США, который находится в руках у Пекина. Такой апокалиптический сценарий противостояния двух мощнейших экономик мира нарисовало издание South China Morning Post (SCMP). Мы спросили экспертов, насколько это реально.
Поводы для такого развития событий, как предсказывает SCMP, есть — и вполне реальные. По сути, Пекин держит в своих руках (а точнее, в резервах своего Национального банка) «кащееву иглу» в виде облигаций ФРС США на внушительную сумму в $1,12 трлн. Уже более 10 лет он остается крупнейшим иностранным кредитором Вашингтона. Это связано с жесткой ориентацией китайской экономики на экспорт и многолетним профицитом в торговле с США.
Обладая самыми большими в мире — более $3 трлн — долларовыми резервами, Китай вкладывает существенную их часть в американские гособлигации, чья доходность выше, чем, к примеру, у госбумаг Германии или Японии. Следовательно, чисто теоретически в один «прекрасный» момент Пекин может предъявить Вашингтону весь долг к оплате: с теми самыми последствиями, о которых пишет пресса.
Но в реальности Пекин продает казначейские облигации США не часто и в сравнительно малых дозах — ради поддержания юаня. Альтернативы у китайских финансовых властей в общем-то нет: сейчас китайская экономика продолжает замедляться, ключевые макроэкономические показатели снижаются. В этой ситуации торгово-дипломатический конфликт с давним «заклятым другом» порождает дополнительные риски. Курс национальной валюты снова подошел к отметке 7 юаней за доллар, которую не превышал с 2008 года.
«Подобные страшилки, как у SCMP, звучат постоянно, — говорит профессор факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский. — Но нет дыма без огня: Китай действительно располагает мощным потенциальным рычагом воздействия на Америку, и эксперты это учитывают. В то же время Китай осознает все негативные, в том числе для себя, последствия столь радикального шага, как отказ от облигаций ФРС США».
В последнее время Пекин придерживался во внешней политике сверхосторожного курса, стараясь избегать даже самых мизерных рисков. К примеру, в торговой сделке с США, вступившей в силу 14 февраля 2020 года, он пошел на серьезные уступки, поскольку испытывал экономические трудности и не мог себе позволить действовать с позиции силы. Соответственно, на взгляд Портанского, публикация в SCMP не отражает официальную позицию китайского руководства, это лишь журналистская попытка припугнуть администрацию президента Трампа.
Если в этом контексте вспомнить о России, то для нее гипотетический обвал доллара не выгоден совершенно. Наша страна экспортирует нефть, которая по-прежнему торгуется в долларах. Если с американской валютой что-то случится, в чем тогда мы будем получать выручку?
Кстати, в последние годы российские денежные власти планомерно сокращали долю «американца» в авуарах ЦБ и наращивали долю других валют — в частности, юаня. Однако, когда речь заходит о закупках по импорту, надо в любом случае иметь в наличии доллары и евро, которые порой приходится приобретать на рынке.
«Прямо сейчас я просматриваю сайт «Global Times». Эта уважаемая англоязычная газета отражает позицию националистической части китайского истеблишмента, — рассказал «МК» политолог-востоковед Юрий Тавровский. — Так вот, издание пишет, что американский долг нельзя трогать ни в коем случае, поскольку он огромный, и рынок все равно не удастся обрушить. Кроме того, в нынешних макроэкономических обстоятельствах Пекин не сможет нигде разместить столь крупную сумму».
Так что с его стороны это будет самострел, полное безумие, резюмирует Тавровский.
Идея звучит эффектно, но не более того. Даже китайские националисты не рассматривают подобный вариант «мести Трампу» всерьез. Сдержанный комментарий «Global Times» относительно судьбы облигаций ФРС США, по словам собеседника «МК», свидетельствует о многом. Эта газета, которая очень любит «размахивать саблей», в редакционной статье от 8 мая заявила: Китаю необходимо иметь тысячу ядерных боеголовок и сто межконтинентальных ракет для их доставки по назначению.
Видимо, наличие подобных вооружений для КНР видится авторам более реальной перспективой, чем «мирная» продажа госдолга США.
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Комментарии 65
Рынки , Алексей Портанский , ФРС , Администрация Президента РФ , ВШЭ , Центральный банк России
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