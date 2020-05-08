Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.79
82.00
79.97
Прогноз
12.05 – 19.05
$
72.62
79.00
Индексы и котировки Brent
30.28
–0.07 Золото
1710.50
+0.05 РТС
1136.34
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
08.05
1.0844
+0.0066
23.04
1.0778
05.05
27.04
13.04

SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар 

РИА Новости 1 час назад
В Китае придумали, как отомстить США
Фото: Reuters
Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
Как отмечает издание, Пекин является держателем 1,1 триллиона долларов американских гособлигаций и рассматривает возможность сокращения китайских вложений в ценные бумаги казначейства США — в ответ на вновь усилившуюся напряженность в сфере двусторонних торговых отношений и "словесную войну" между странами из-за пандемии COVID-19.
"Это, в свою очередь, может создать проблемы для рынка гособлигаций США, так как Вашингтон значительно наращивает выпуск новых ценных бумаг для финансирования ряда программ по борьбе с пандемией и связанным с ней экономическим ущербом", — говорится в материале.
Аналитики отмечают, что этот рискованный шаг нанесет ущерб репутации Соединенных Штатов и поставит под вопрос их способность платить по счетам инвесторам по всему миру.
При этом авторы статьи подчеркивают, что подобные радикальные шаги рассматриваются Пекином как крайние меры и китайское руководство вначале попытается надавить на Вашингтон другими способами.
Кроме того, как рассказал изданию главный экономист Deloitte China Сюй Ситао, в Китае и России говорят о возможности отказаться от использования американского доллара, который правительство США "использует в качестве оружия" на мировом рынке.
Соединенные Штаты неоднократно обвиняли Китай в "сокрытии" данных по ситуации с коронавирусом. Как говорил госсекретарь Майк Помпео, Пекин якобы намеренно не сообщал о распространении инфекции и проводил "кампанию по дезинформации". По его словам, существует большое количество доказательств этого, а некоторые из них находятся в открытом доступе. Американский госсекретарь добавил, что со временем Вашингтон накажет "виновных в этом".
Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что Вашингтон рассматривает версию о том, что новый тип коронавируса был создан искусственным способом в Ухане. При этом китайские власти не раз подчеркивали, что с самого начала эпидемии заняли открытую и ответственную позицию касательно информирования мировой общественности о распространении инфекции.
Пандемия нового коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, им заражены более 3,7 миллиона человек, из которых свыше 257 тысяч умерли.
Видео дня. Как пандемия меняет статьи расходов москвичей
Последние новости
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую
Комментарии 86
Рынки , Экономика , Дональд Трамп , Казначейство США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России предложили раздавать ваучеры на продукты
В России предложили раздавать ваучеры на продукты
Нефти предрекли подорожание до $100
Нефти предрекли подорожание до $100
Чистая прибыль General Motors значительно уменьшилась
Чистая прибыль General Motors значительно уменьшилась
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Нефть дорожает на 1-2%
Нефть дорожает на 1-2%
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
00:24
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
Экономика
В России упали цены на бензин
01:29
В России упали цены на бензин
Экономика
Подсчитана требуемая россиянам сумма на маски
00:55
Подсчитана требуемая россиянам сумма на маски
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение