Рубль перешёл в контрнаступление 

Рубль укрепился к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже . Российская валюта смогла отыграть 80 копеек к обеим иностранным валютам. Курс доллара США опустился до отметки 73,29 рубля, евро остановился на уровне 79,41 рубля.

Как сообщает НСН, на рост рубля оказал влияние позитивный внешний фон. Мировые фондовые рынки и российская валюта продемонстрировали рост на новостях о том, что представители США и Китая в ходе телефонных переговоров договорились о продолжении диалога с целью выполнения условий первой фазы торгового соглашения.