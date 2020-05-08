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Рубль перешёл в контрнаступление 

Вероника Полынина и ещё 1 1 час назад
Рубль перешёл в контрнаступление
Фото: ТАСС
Рубль укрепился к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже. Российская валюта смогла отыграть 80 копеек к обеим иностранным валютам. Курс доллара США опустился до отметки 73,29 рубля, евро остановился на уровне 79,41 рубля.
Как сообщает НСН, на рост рубля оказал влияние позитивный внешний фон. Мировые фондовые рынки и российская валюта продемонстрировали рост на новостях о том, что представители США и Китая в ходе телефонных переговоров договорились о продолжении диалога с целью выполнения условий первой фазы торгового соглашения.
Уверенности рублю добавляют и заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Она, в частности, считает, что суть бюджетного правила менять нельзя, как-то серьезно корректировать цену отсечения нефти сейчас также не актуально.
Видео дня. Как пандемия меняет статьи расходов москвичей
Рынки , Эльвира Набиуллина , Московская биржа , Центральный банк России
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