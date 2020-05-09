Цена на нефть Brent выросла до $31 

Котировки июльских фьючерсов на нефть Brent выросли более чем на 5%. Их стоимость в 21:28 по Москве достигла $31,14 на бирже ICE в Лондоне.

К 21:35 цена немного снизилась и находилась на отметке в $30,83 за баррель. В этот момент баррель нефти марки WTI оценивалась в $26,07, что также на 5% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Ранее NEWS.ru писал, что египетский миллиардер Нагиб Савирис ожидает повышения цен на нефть до $100 за баррель. По его мнению, такой показатель будет достигнут через полтора года.